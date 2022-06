Vistoria da CBF no Mangueirão é cancelada e clássico Brasil x Argentina pode não ocorrer em Belém

A vistoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que seria realizada amanhã (14), para analisar as obras do Estádio Mangueirão, em Belém, foi cancelada. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à FPF.

Ainda de acordo com a fonte, a vistoria foi vetada na última sexta-feira (11), após reunião da cúpula da entidade. O motivo do cancelamento da visita ao Mangueirão não foi informado. A equipe de O Liberal buscou contato com o Governo do Estado e Federação Paraense de Futebol (FPF), mas não obteve resposta.

O Mangueirão está em reforma desde fevereiro de 2021. O local passa por modificações e passará a ter formato de arena, além de ampliação da capacidade para um pouco mais de 50 mil torcedores. Até o dia 19 de maio, o Colosso do Bengui estava com 70% das obras concluídas, o plantio do gramado já iniciou, mas alguns pontos ainda passam por modificações.

A desejo do governo do Estado é que o novo Mangueirão seja reaberto com o jogo Brasil x Argentina, no mês de setembro, prazo final estipulado pelo próprio governo do Pará para a entrega das obras. Neste período um forte concorrente entrou na disputa para receber o confronto sul-americano. Segundo o site GE, os Estados Unidos possui interesse em receber a partida, além de algum país europeu.