Eleição FPF: presidente do Remo, Fabio Bentes explica voto em Romano: 'O melhor projeto hoje'

Após seis meses sendo gerida por uma equipe interina, a nova diretoria da Federação Paraense de Futebol será eleita nesta quarta-feira (29) e tomará posse logo em seguida. Um dos filiados mais antigos, o Remo foi representado por seu próprio presidente, Fabio Bentes. Em entrevista concedida a imprensa no local, o mandatário azulino anunciou apoio à candidatura de Paulo Romano, opção ligada ao grupo de situação da FPF.

"Ter disputa é democracia. Sou a favor que sempre se tenha disputa. Acho que é natural terem duas chapas divergentes. Espero que vença quem for melhor. Eu tenho meu candidato, já escolhi, estou votando no Paulo Romano. Acredito que ele é o melhor projeto hoje para a Federação. Mas, se não for ele o vitorioso, vou apoiar [o novo presidente] do mesmo jeito. Acho que depois das eleições os palanques se desarmam. A gente precisa pensar no futebol paraense como um todo", ressaltou.

"Agora a gente tem que olhar adiante. Acho que temos outros caminhos para buscar. Precisamos modernizar alguns fluxos, alguns processos internos e acho que o Paulo Romano tem o melhor projeto para isso", opinou Bentes.

O presidente do Remo não deixou de criticar demora para a definição do novo presidente da Federação. Originalmente o pleito deveria ter sido disputado no final do ano passado, porém brigas jurídicas entre as chapas protelaram a votação em quatro oportunidades.

"Essa eleição era para ter acontecido em dezembro, é uma pena que houve tanta desinteligência no caminho, mas agora que se vença o melhor. Acho que a democracia é que vai definir. Espero que, quem ganhe, possa fazer o melhor para o futebol paraense, coloque nos trilhos para que a gente possa ter muito sucesso, como sempre foi", concluiu Fábio Bentes.