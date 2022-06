Eleições FPF: Paulo Romano critica sistema de voto. 'Alguns filiados não estão regularizados'; vídeo

O ex-diretor e candidato da situação à presidência da FPF, Paulo Romano, fez críticas ao processo de escolha do novo presidente, por conta da restauração do colégio eleitoral determinado pela justiça, que reestabelece para 126 o número de clubes, ligas e entidades com direito a voto. As eleições ocorrem neste momento, na sede do Pará Clube, em Belém.

"Eu espero que seja uma eleição justa. Se formos olhar friamente, algumas irregularidades vão acontecer, pois alguns afiliados não estão regularizados juntos à entidade e não atenderam o que preconiza o estatuto da FPF e a Lei Pelé. Apesar disso, determinação da justiça é para ser cumprida", disse o dirigente em entrevista ao repórter Fábio Will, de OLiberal.com.

Embora as circunstâncias tenham alterado sucessivas datas de realização, graças a interferência das esferas do poder público, o candidato confia na força de seus apoiadores e espera dar continuidade na gestão conduzida nos últimos seis meses pela presidente interina, Graciete Maués.

"A expectativa é muito grande, apesar de toda celeuma criada. A briga sempre foi para que esses filiados irregulares participassem da eleição. E vamos para frente junto com eles, mesmo irregulares, e vamos sair vencedores", declara. As eleições estão previstas para acontecer até ás 16 horas, quando inicia o processo de apuração e definição do novo presidente. Junto a ele, concorre o ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul.