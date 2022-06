Eleições FPF: árbitro paraense Dewson Freitas declara apoio à chapa de Paulo Romano; vídeo

As eleições para a escolha do novo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) finalmente serão realizadas. Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a movimentação na sede do Pará Clube pode ser vista, com a presença dos candidatos e muitos apoiadores, entre eles, o árbitro paraense Dewson Fernando Freitas da Silva, integrante do quadro da FPF e CBF.

Em entrevista ao repórter de Oliberal.com Fábio Will, o árbitro comemorou a realização do pleito, que deveria ocorrer originalmente no mês de dezembro do ano passado e declarou apoio à chapa "Futebol de Primeira", encabeçada por Paulo Romano, candidato da situação.

"Até que enfim... era pra ter acontecido ano passado, mas foi se adiando, adiando, como havia enfatizado ao presidente que será eleito, o Paulo Romano. É o melhor nome. Foi esse que eu escolhi para apoiar e levantar a bandeira desde o momento em que se candidatou. Hoje, como enfatizamos, é um dia especial, o dia D e eu tenho certeza que teremos uma eleição limpa e tranquila", comenta.

Sobre o futuro da entidade, o árbitro diz que mantém conversas com o candidato e que espera um novo modelo de gestão, seja para os principais clubes ou ligas menores e categorias de base.



"A chapa 'Futebol de Primeira' vai fazer a diferença para o futebol paraense como um todo. Eu estou mantendo diálogo com o Paulo, ideias, projetos e outras coisas. Enfatizo sempre que precisamos entrar para fazer a diferença em todas as categorias, desde a base até a profissional", encerra.