Novo Comandante da FPF, Gluck Paul terá salário maior do que o presidente da República

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, terá um salário vultoso no comando do esporte no estado. Novo mandatário do futebol paraense, o ex-presidente do Paysandu deve receber R$ 50 mil mensais. Esse valor é maior que o ordenado recebido pelo presidente da república, Jair Bolsonaro.

O salário da presidência da FPF foi determinado em outubro de 2021. Na época, o presidente interino da CBF, Coronel Nunes, que já foi comandante do futebol no Pará aprovou o aumento. Antes da decisão dele, os cartolas recebiam R$ 20 mil mensais. No entanto, ele determinou um aumento de R$ 150% nos ordenados a partir do início de 2022.

Os valores são superiores aos pagos mensalmente ao presidente da república. Segundo o Portal da Transparência, a remuneração básica bruta de Jair Bolsonaro é de R$ 30.934,70 mensais. Após deduções obrigatórias, o salário fica em R$ 23.453,43.

Ricardo diz que salário 'não interessa'

Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal dias após a posse como novo presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul disse que não está interessado na quantia que vai receber como mandatário do futebol no estado. Segundo ele, o grande objetivo assumindo o cargo será "reconstruir" o esporte no estado, dando à Federação mais transparência na divulgação dos gastos.

"Eu não entrei nessa disputa por causa de salário. Não faço a mínima ideia de quanto a gente recebe. Vim aqui para ajudar o futebol paraense, esse é meu grande objetivo. Lamentavelmente, a FPF era obscura em relação a verbas e repasses da CBF. Vamos elucidar tudo isso", disse.

Salário na FPF é 'mínimo' comparado ao da CBF

A quantia que deve ser recebida por Gluck Paul é volumosa, mas não chega perto do ordenado do atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. De acordo com levantamento feito pelo portal UOL, o mandatário da entidade recebe cerca de R$ 340 mil.

Ainda de acordo com o portal, os salários de vice-presidentes e diretores da entidade também são exorbitantes. No entanto, eles são muito diferentes entre si. Tudo depende da função que o funcionário exerce dentro da entidade e o tempo de trabalho. Apesar disso, os ordenados ficam numa faixa entre R$ 40 mil e R$ 200 mi.

Ricardo comandará a FPF por quatro anos

Eleito e empossado, Ricardo Gluck Paul exercerá o cargo máximo do futebol paraense até 2025. Formado Engenheiro de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Belo Horizonte (MG).

Além disso, Gluck Paul possui outras formações na área do esporte. Ele concluiu os cursos de Gestão do Futebol pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro; e de Analista de Desempenho, Análise do Jogo I, Análise do Jogo II, Tática no Futebol e Modelo de Jogo, todos pela Universidade do Futebol.

No âmbito empresarial, é dono de uma cervejaria artesanal, foi diretor de marketing da Faculdade Estádio de Sá no Pará entre 2008 e 2010 e diretor geral de 2010 a 2017.

Ricardo Gluck Paul foi presidente do Paysandu no biênio 2019-2020 e desde o ano passado exercia o cargo de presidente da Assembleia Geral bicolor.