Com cerca de 700 agentes, Segup organiza esquema de segurança para o Re-Pa 766

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) organizou as ações de segurança para o Re-Pa, nesta quinta-feira (30), em reunião operacional no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém. A partida, válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, ocorre neste domingo (3), às 17h, no Estádio do Baenão.

Foi determinado que cerca de 700 agentes de seguranças estarão envolvidos, com equipes distribuídos pelo entorno do estádio azulino. Sendo que a Avenida Antônio Baena, ao lado da praça esportiva, será fechada para o tráfego de carros, motocicletas e pedestres.

Além dos clubes estiveram presentes a representantes das forças de segurança do Pará, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal de Belém, Ministério Público, Organização Pública e Procon.

Vale lembrar, para a entrada dos torcedores no Estádio do Baenão, é exigido o cartão vacinal, com o esquema de imunização completo contra a Covid-19. Os ingressos para a partida foram esgotados na tarde de quinta, segundo o Remo.

Acompanhe a cobertura completa do clássico Re-Pa, que tem transmissão lance a lance, pelo portal OLiberal.com.