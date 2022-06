Remo: Gerson Gusmão diz que pretende usar Leandro Carvalho em parte do Re-Pa da Série C

O técnico do Remo, Gerson Gusmão, anunciou que pretende utilizar o atacante Leandro Carvalho em "parte do jogo" contra o Paysandu, pela Série C do Brasileirão. Em entrevista ao programa Globo Esporte, da TV Liberal, o treinador remista disse que tem um plano para utilizar o ex-bicolor no clássico Re-Pa.

"A gente espera contar com ele [Leandro Carvalho] em parte do jogo. Ele é um atleta diferenciado e, com certeza, será uma contribuição para a gente. Estamos preparando ele justamente para esse jogo", disse Gusmão.

A presença de Leandro Carvalho entre os titulares não deve ser a única novidade da equipe escalada por Gusmão no clássico Re-Pa. De acordo com o treinador, o Remo terá uma "cara nova" na partida, com postura e peças diferentes das habituais.

"No primeiro jogo queríamos dar sequência ao modelo de time que vinha jogando. A partir de agora vamos começar a mudar e colocar aquilo que a gente pensa. Vamos fazer ajustes, talvez a troca de alguns atletas, e deixar a equipe mais qualificada. Precisamos fazer com que o Remo se defenda melhor, seja mais competitivo e feche os espaços do adversário", explicou.

Apesar de destacar a necessidade do Remo se defender melhor contra os adversários, Gusmão disse que a equipe azulina deve ser bastante ofensiva no Re-Pa. De acordo com ele, a comissão técnica tem uma estratégia para bater o maior rival, mas preferiu não dar detalhes sobre as mudanças na equipe.

"A estratégia já está na cabeça, mas a gente não pode expor, para não ajudar o rival. Vamos colocar essa estratégia nos próximos treinamentos, para que os jogadores possam assimilar bem o que queremos. Sabemos que o Paysandu é uma equipe muito rápida, que vem de um momento bom. Temos que neutralizar isso e aproveitar os pontos fracos deles", analisou.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (3), às 17h, no estádio Baenão, em Belém, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.