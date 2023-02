Remo compra 200 grades de segurança e Fábio Bentes afirma que clube não terá mais despesas em jogos

Um dos questionamentos mais recorrentes dos torcedores do Remo terá fim. O clube oficializou a compra de 200 grades de segurança que são utilizadas pelo agremiação em dias de jogos, tanto no Baenão quanto no Mangueirão. A informação foi confirmada pelo presidente do Leão Azul ao O Liberal.

O mandatário remista informou que a partir da próxima partida do Leão como mandante, o clube não terá mais que gastar alugando grades. Segundo Bentes, o Remo gastava em média o valor de R$4 mil por jogo com os alugueis das grades, porém, o clube não terá mais essa despesa.

“Sim [compramos as grades], foram 200 e a partir desse jogo [contra o Humaitá-AC, pela Copa Verde] não teremos mais gastos com isso. Os valores são praticamente os mesmos há cinco anos e o quantitativo de grades é definido pela Polícia Militar”, disse Bentes, que respondeu o questionamento do torcedor, sobre os valores das grades nos borderôs do clube. “Não é questão de incomodar [com os questionamentos dos torcedores], mas é que somente agora conseguimos que sobrasse grana para isso [compra das grades]”, falou.

Fábio Bentes informou ainda que nem todas as grades utilizadas nas partidas eram despesas do Remo. O presidente remista afirmou que parte dos gradis são da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL) e que os clubes apenas complementam os números de grades.

“O Remo utiliza algumas grades que são cedidas pela SEEL, quando o jogo do Remo elas são cedidas para nós, quando o Paysandu joga as grades são cedidas para eles e alugávamos o restante para complementar, isso que vai para o borderô, às vezes o valor era maior, outros jogos menos, mas agora não teremos mais esse gasto”, concluiu.