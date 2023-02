Com empresa de Copa do Mundo, Remo revitaliza gramado do Baenão e executivo explica os motivos

A sequência de partidas do Remo fora de casa contra São Francisco e Águia de Marabá pelo Parazão, além do Vitória-ES, pela Copa do Brasil, permitiu que o Leão pudesse revitalizar o gramado do Estádio Baenão, para receber partidas no restante da temporada. Com empresa de Copa do Mundo, o clube paralisou as atividades no estádio e realiza alguns ajustes para a sequência de jogos.

Refora do gramado; assista

O executivo do clube, Thiago Gasparino, falou sobre a revitalização no gramado e na importância do serviço ao longo da temporada 2023 e conta com uma empresa, que foi responsável por cinco gramados, das oito Arenas da Copa do Mundo do Catar.

“Estamos aproveitando esses jogos que teremos fora de casa, para que posamos dar uma importância no gramado do Baenão. Ele está sendo revitalizado, pois sabemos que depois teremos jogos em cima de jogos. É importante hoje de ter um gramado bem cuidado, que suporte as chuvas e a sequência de partidas que teremos na sequência. Essa revitalização junto com a Greenleaf, empresa especializadas em arenas de Copa do Mundo”, disse.

VEJA MAIS

Ajustes

A reforma no local de jogos e também treinos do Leão Azul, serve para reparar o desnível do gramado, retirada de resíduos de grama, além da descompactação do gramado, melhorando assim o escoamento da água e o sistema de drenagem.

Final do ano passado

O clube já havia parado as atividades no Baenão no mês de novembro e dezembro, logo após da decisão do Campeonato Paraense de futebol feminino entre Remo x Paysandu, ocorrida no dia 12. Desde então alguns ajustes foram feitos e o Leão estreou no Parazão 2023 jogando no Baenão, na vitória azulina por 3 a 1.

Temporada

Na temporada 2023 o Remo terá calendário cheio, principalmente nesses primeiros meses do ano, com as disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série C, principal competição do clube no ano.