Fim da festa? Torcedores do Remo serão obrigados a evacuar entorno do Baenão uma hora após partidas

As festas que torcedores azulinos fazem ao redor do estádio Baenão após jogos do Remo parecem estar com os dias contados. Uma reunião nesta sexta-feira (24), envolvendo órgãos de segurança do Governo do Pará e a Prefeitura de Belém, determinou que a área ao redor da praça esportiva seja evacuada até uma hora após as partidas. A medida, de acordo com as autoridades, será tomada para a garantia da tranquilidade dos moradores que vivem próximo aos locais.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo o documento, publicado na Agência Belém, a primeira experiência deve ocorrer neste domingo (26), na partida entre Remo e Cametá, pela quarta rodada do Parazão. O duelo começa a partir das 17h, no estádio Baenão, em Belém.

VEJA MAIS

Reclamações

Torcedores do Remo se aglomeram ao redor do Baenão (Cristino Martins/ O Liberal)

De acordo com o material divulgado pela Prefeitura de Belém, a ação quer impedir que as áreas em frente às residências sejam ocupadas. Além disso, a intervenção procura diminuir a ocorrência de poluição sonora nas ruas, mas sem proibir a festa das torcidas.

No conteúdo divulgado pela Agência Belém, há o relato de uma moradora da avenida Rômulo Maiorana, que fica ao lado do Baenão. Segundo ela, as partidas do Remo no estádio são marcadas por lixo, barulho e muita confusão.

“Poluição sonora, lixos orgânicos, garrafas de vidro quebradas, homens urinando no muro de sua casa, brigas, assaltos, enormes carros de som desde 9h da manhã, mesmo quando os jogos são somente à noite”, reclama Jéssica Oliveira, que vive na região.

Orientação

Esquema de interdição de ruas ao redor do Baenão (Divulgação/ Agência Belém)

Neste sábado (25), véspera da partida, a partir das 20h, serão fechadas a avenida Antônio Baena e a travessa das Mercês, no trecho entre as avenidas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana. A ação visa impedir a poluição sonora. Já a avenida Antônio Baena, no trecho entre Almirante Barroso e avenida João Paulo II, também será fechada para estacionamento de veículos.

Além disso, será interditada a avenida Rômulo Maiorana, no trecho entre a travessa das Mercês e a travessa Curuzu. Nessa área não serão permitidos aparelhos sonoros e estacionamento, exceto para moradores.