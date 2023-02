Marcelo Cabo projeta sequência e exalta 100% do Remo no ano: 'É o individual em prol do coletivo'

A Copa do Brasil já é página virada para o técnico Marcelo Cabo. A classificação conquistada sobre o Vitória-ES, com o triunfo por 1 a 0, foi exaltada pelo treinador azulino após a partida, mas o pensamento, no momento, é a respeito da maratona de jogos que o Leão tem pela frente. Serão quatro jogos em um intervalo de dez dias. O próximo compromisso é já neste domingo (26), contra o Cametá, pelo Campeonato Paraense. Será o primeiro em casa após três partidas longe de Belém.

"A gente classificou na Copa do Brasil, mas já tem que virar a chave porque daqui a pouco menos de três dias nós temos um compromisso contra o Cametá, em casa, pela liderança da competição, então a gente tem que estar em estado de alerta que agora vai começar uma sequência de jogos muito árdua", salientou durante entrevista coletiva, para em seguida complementar sobre o reencontro com o Fenômeno Azul.

Melhores momentos de Vitória-ES 0 x 1 Remo:

"Está todo mundo com muita ansiedade de encontrar o nosso torcedor. Eu sei também que eles devem estar ansiosos para poder encontrar a nossa equipe, né? E que eles possam lotar o Baenão, que eles possam ser o nosso 12º jogador, que eles venham jogar com a gente, porque a gente conseguiu passar por essa adversidade toda longe deles. Então, imagina, com a força da nossa torcida, do nosso lado, empurrando, com certeza eles vão encontrar um Remo bem diferente do que eles encontraram na estreia da competição", completou Cabo.

O comandante remista está invicto no comando do clube. São quatro vitórias em quatro partidas oficiais, sendo a maioria na condição de visitante. A consistência do time é algo que satisfaz Marcelo Cabo, que exaltou, principalmente, o poder coletivo do grupo.

"A gente fica muito feliz de ter esse início de trabalho. Eu acho que é fruto da boa pré-temporada que a gente fez, mas eu falo que o mérito é todo dos meus jogadores. Eles entenderam, trabalharam muito na pré-temporada. Viagens longas, como eu falei, de ônibus, de avião, conexões. E agradecer à diretoria pelo que tem dado de melhor a nós para que a gente possa ter um bom desempenho no campo. A gente tem 100% de aproveitamento jogando três jogos fora de casa. Então, assim, a gente está está bem competitivo, mas ciente que tem muito a evoluir ainda como equipe e alguns jogadores já estão evoluindo, estão se destacando. É o individual em prol do nosso coletivo. A força do Remo, hoje, é a força coletiva", argumentou o técnico carioca.

Outra questão destacada por Marcelo Cabo é a variação tática e o maior repertório do grupo azulino nestes primeiros jogos do ano. No Parazão, o treinador testou o time no 4-3-3, 4-4-2 e, diante do Vitória-ES, executou outros dois sistemas, também em função da ausência do meia Soares, afastado da partida acometido por uma virose.

"Eu acho que a gente teve uma atuação bem consistente, mas a gente não foi tão eficiente no primeiro tempo. Tivemos até o controle do jogo, foi um pouco ameaçado e no primeiro tempo não tivemos a eficiência que tivemos no segundo. [...] A gente está conseguindo implementar alguns ritmos de jogo muito fortes, alguns sistemas como a gente jogou hoje, no 4-1-4-1, que eu não tinha usado, mas eu tinha sete dias para treinar e colocar esse esse sistema aí com o Pedro [Vitor] pelo lado esquerdo. O Pedro fez uma grande partida, assim como todos os atletas, e a gente vai terminando o jogo no 5-4-1, quando ele [técnico do Vitória-ES] empilhou quatro atacantes e a gente precisava ter ali uma linha de cinco, alargar um pouquinho o campo, para não tomar as diagonais. Eles obedeceram muito bem o que foi colocado por mim taticamente e a gente está muito satisfeito, feliz com essa classificação, que eu dedico ao nosso torcedor, à nação azulina", concluiu.

Atuação de Pedro Vitor foi elogiada por Macelo Cabo (Samara Miranda/Remo)

Além do jogo deste domingo (26) contra o Cametá, pela 4ª rodada do Parazão 2023, a agenda do Remo tem a estreia na Copa Verde diante do Humaitá-AC, na quarta-feira (1); e o clássico com a Tuna Luso no outro domingo, dia 5 de março. Os jogos da 6ª rodada em diante do estadual ainda não foram divulgados pela Federação Paraense de Futebol.