São Luiz-RS vence Juventude e avança na Copa do Brasil para enfrentar vencedor de Vitória e Remo

São Luiz-RS e Juventude disputaram uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil de 2023. O encontro entre as equipes gaúchas terminou com a vitória do Zangão pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio 19 de outubro, na cidade de Ijuí.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Édipo, aos oito minutos do segundo tempo, desviando cruzamento de cabeça. A bola ainda resvalou na defesa antes de estufar as redes do Juventude.

Com o resultado, o time aguarda o vencedor de Vitória e Remo, que jogam na noite desta quinta-feira (23) no estádio Salvador da Costa, na capital capixaba.