Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Vitória-ES pela Copa do Brasil.

Com mudanças, o Remo está escalado para enfrentar o Vitória-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Leão Azul terá como grande novidade a presença do atacante Pedro Vítor entre os titulares. Ele assume o espaço deixado pelo meia Soares, vetado da partida.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, Soares apresenta um quadro gripal e, por conta disso, está de fora do duelo decisivo pela Copa do Brasil. Outro desfalque azulino que está no departamento médico é o lateral-esquerdo Leonan, que segue realizando tratamento de lesão muscular.

Remo e Vitória-ES se enfrentam logo mais, às 21h30, no estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo. O duelo, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, é único. Em caso de empate, o Leão Azul, por ter melhor posição no ranking da CBF, avança na competição.