De fora! Meia do Remo é vetado e não joga contra o Vitória-ES pela Copa do Brasil

O Remo terá pela frente o Vitória-ES na noite de hoje, às 21h30, no Espírito Santo (ES), em jogo único pela Copa do Brasil 2023. A partida é válida pela primeira fase da competição nacional e está em jogo a quantia de R$900 mil para quem avançar. O Leão Azul terá uma baixa na equipe titular. O meia Soares não viajou com a delegação e está fora do jogo. A informação foi confirmada por uma fonte do clube ao O Liberal.

O jogador está com virose e não participou dos últimos treinos da esquipe em Belém. O Departamento Médico azulino decidiu vetar a ida do atleta e segue na capital paraense se recuperando, visando o jogo contra o Cametá, no próximo domingo (26), pelo Campeonato Paraense, no Baenão. O técnico Marcelo Cabo possui a opção de Rodriguinho para o lugar de Soares.

Soares marcou um gol nesta temproada pelo Leão (Igor Mota / O Liberal)

A partida entre Vitória-ES x Remo vale vaga na segunda fase e é jogo único. O Remo possui a vantagem do empate para avançar na competição, por ser um clube melhor colocado no ranking da CBF. Já o clube capixaba precisa vencer para seguir na Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com