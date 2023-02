Copa do Brasil: jogo entre Vitória-ES x Remo será transmito por streaming

A Copa do Brasil inicia nesta semana e um clube paraense terá seu primeiro e decisivo desafio na competição nacional. O Remo irá encarar o Vitória-ES, na próxima quinta-feira (23), fora de casa, às 21h30, no Estádio Salvador Costa, pela primeira fase da Copa do Brasil e muitos torcedores do Leão Azul questionam como assistir à partida.

O jogo de estreia do clube paraense será transmitido pelo streaming da Amazon Prime. A informação consta na tabela detalhada da Copa do Brasil, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em seu site oficial.

Vitória-ES x Remo é um confronto inédito e vale uma vaga na segunda fase da competição. Quem avançar receberá uma cota de R$900 mil, valor importante para as equipes no decorrer da temporada 2023. Por ser um clube melhor colocado no ranking nacional de clubes da CBF, o Remo possui a vantagem de jogar pelo empate para passar de fase.

As duas equipes vivem momentos bons nos campeonatos estaduais. O Remo segue invicto, com três jogos e três vitórias, 100% de aproveitamento. O Vitória-ES é o líder da competição 13 pontos em seis jogos, mas chega para a partida diante do Leão com derrota para o Nova Venécia-ES, único revés na temporada até aqui.

O Estádio Salvador Costa foi liberado para a partida e 3 mil ingressos foram colocados à venda, nos valores de R$50 e R$100. Quem passar do duelo entre Vitória-ES x Remo, terá pela frente o vencedor do confronto gaúcho entre São Luiz-RS x Juventude-RS, tendo na segunda fase partidas de ida e volta. Vitória-ES x Remo terá transmissão lance a lance pelo OLibera.com.