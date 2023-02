Confira todos os jogos da primeira fase da Copa do Brasil 2023

O sorteio da Copa do Brasil definiu nesta quarta-feira (8), os 40 confrontos da primeira fase. São 80 clubes de todos os estados, buscando o título, a vaga na Copa Libertadores, além de uma premiação milionária. O sorteio foi realizado na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ).

A competição nacional está prevista para iniciar no dia 22 de fevereiro. A primeira fase terá fim, provavelmente no dia 1º de março, porém, a CBF ainda irá divulgar a tabela detalhada, como dias, locais e horários das partidas. Através do sorteio, também ficaram definidos os chaveamentos.

As equipes que possuem uma posição melhor no Ranking Nacional de Clubes, jogarão fora de casa, porém, terão a vantagem do empate para avançar na competição, somente na primeira fase. São 20 chaves com quatro times, os vencedores de cada chave se enfrentam na segunda fase do torneio.

Veja os confrontos

Chave 1

Campinense-PB x Grêmio-RS

Resende-RJ x Ferroviário-CE

Chave 2

Fluminense-PI x Ponte Preta-SP

Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS

Chave 3

Caldense-MG x Ceará-CE

Princesa do Solimões-AM x Ituano-SP

Chave 4

União-MT x CRB

Operário-MS x Operário-PR

Chave 5

Sergipe-SE x Botafogo-RJ

Athletic Club-MG x Brasiliense-DF

Chave 6

São Luiz-RS x Juventude-RS

Vitória-ES x Remo

Chave 7

Asa de Arapiraca-AL x Goiás-GO

Águia de Marabá x Botafogo-PB

Chave 8

Tuna Luso x CSA-SL

x CSA-SL Marília-SP x Brusque-SC

Chave 9

Tocantinópolis-TO x América-MG

Democrata-MG x Santa Cruz-PE

Chave 10

Marcílio Dias-SC x Chapecoense-RS

Maringá-PR x Sampaio Corrêa-MA

Chave 11

Jacuipense-BA x Bahia-BA

Camboriú-SC x Manaus-AM

Chave 12

Humaitá-AC x Coritiba-PR

Real Ariquemes-RO x Criciúma-SC

Chave 13

Atlético-BA x Atlético-GO

Falcon-SE x Volta Redonda-RJ

Chave 14

Real Noroeste-ES x Vila Nova-GO

São Bernardo-SP x Náutico-PE

Chave 15

Bahia de Feira-BA x Red Bull Bragantino-SP

São Francisco-AC x Ypiranga-RS

Chave 16

Trem-AP X Vasco da Gama-RJ

Tuntum-MA x ABC-RN

Chave 17

Ceilândia-DF x Santos-SP

Iguatu-CE x América-RN

Chave 18

Retrô-PE x Avaí-SC

Caucaia-CE x Tombense-MG

Chave 19

São Raimundo-RR x Cuiabá-MT

Parnahyba-PI x Botafogo-SP

Chave 20