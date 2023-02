Remo já enfrentou três adversários capixabas na Copa do Brasil e leva vantagem; vídeos

O Remo terá pela frente o Vitória-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. O confronto será em jogo único, fora de casa, com o Remo tendo a vantagem do empate para avançar para segunda fase do torneio. Será a quarta vez em que o clube paraense enfrentará um adversário capixaba nesta competição.

O Leão Azul possui vantagem nos confrontos diante dos capixabas na Copa do Brasil. Foram duas classificações e uma eliminação, porém, a última vez em que o Time de Periçá encarou uma equipe do Espírito Santo (ES), o desfecho não foi favorável ao clube azulino.

Remo x São Mateus no Baenão, que terminou com a goleada do Leão (Carlos Borges / Arquivo O Liberal)

Tranquilidade

A primeira vez em que o Remo encarou uma equipe potiguar na Copa do Brasil foi em 2010, ainda no formato antigo da Copa do Brasil, com jogos de ida e volta, caso o time visitante não vencesse por dois gols de diferença e o adversário azulino foi o São Mateus-ES. No primeiro jogo, o Leão venceu por 2 a 1, fora de casa, com gols de Fabrício Carvalho e Marciano. Já na partida de volta, no Baenão, o Remo goleou por 4 a 1. Marcaram para o clube paraense Marciano (duas vezes), Héliton e Vélber.

Classificado

A segunda vez no confronto entre azulinos e capixabas ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2018, contra o Atlético de Itapemirim-ES, em jogo único, no novo formato da Copa do Brasil. O Leão venceu por 2 a 0, fora de casa, com gols de Isac e Felipe Marques e avançou à segunda fase.

Jogadores do Remo comemorando com os torcedores (Raphael Graim / Remo)

Deu ruim

O último jogo do Remo contra clubes do Espírito Santo (ES) ocorreu em 2019. O Leão enfrentou o Serra-ES, também em jogo único, mas o desfecho não foi favorável ao clube paraense. Derrota de 1 a 0 e eliminação ainda na primeira fase.

Vale grana

Vitória-ES x Remo é um duelo inédito e os clubes aguardam a divulgação por parte da CBF, da tabela detalhada da Copa do Brasil. Quem avançar para a segunda fase da competição, ganhará uma cota de R$900 mil.

Veja os confrontos entre Remo e clubes do Espírito Santo

24/02/2010 - São Mateus 1 x 2 Remo

10/03/2010 - Remo 4 x 1 São Mateus

07/02/2018 - Atlético Itapemerim 0 x 2 Remo

13/02/2019 - Serra 1 x 0 Remo