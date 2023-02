Após se recuperar no Remo e ser criticado pela torcida, volante acerta com clube da Série B

Aos 30 anos, o volante Jean Patrick, está de clube novo para a temporada 2023. O jogador experiente e com passagens por vários clubes do país e com experiência fora do Brasil, fechou com o ABC-RN, equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro este ano.

Jean Patrick atuou no Remo no ano passado. Contratado pelo clube, o jogador herdou a Camisa 10 de Felipe Gedoz, que teve seu contrato rescindido pelo Leão. Jean Patrick chegou a Belém se recuperando de uma lesão e ficou no departamento médico por mais de um mês, até sua estreia, mas em campo, o jogador não rendeu o esperado e recebeu muitas críticas dos torcedores do Leão.

Com a camisa do Remo, o jogador natural de São Miguel do Iguaçu (PR), realizou apenas nove partidas, todas elas pelo Brasileirão da Série C, sendo apenas duas como titular, uma o clássico contra o Paysandu, que terminou empatado em 2 a 2 e outra na derrota por 3 a 1 para o Atlético-CE.

Jean Patrick atuou na base do Grêmio-RS, Mixto-MT, Luverdense-MT, Vasco da Gama-RJ, além da Ponte Preta-SP, Novorizontino-SP, Sport-PE, Cuiabá-MT e CRB-AL. O volante também atuou fora do Brasil, e defendeu a equipe do Albirex Niigata, do Japão.