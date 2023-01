Contratado pelo Castanhal para a lateral-esquerda, colombiano se destaca como atacante; veja

Contratado pelo Castanhal em dezembro do ano passado, o lateral-esquerdo Jefferson Murillo tem se destacado nas atividades da pré-temporada, em uma função um pouco diferente da qual foi requisitado. Nos últimos treinos e amistosos, o jogador de 31 anos passou da lateral para o ataque e, ao que tudo indica, deve ser utilizado na condição mais avançada.

Pelo menos é o que sinaliza o treinador do time, Hermes Jr. Segundo ele, a função original tem dois jogadores de qualidade e, diante do excesso, optou por deixar o colombiano mais adiantado. "O Jefferson é um atleta que nós observamos alguns jogos antes dele chegar e vimos que ele é polivalente. Percebemos que ele jogava tanto na lateral, como de extremo. E as características que o atleta possui são muito interessantes para um extremo: ele tem velocidade, o um pra um é muito forte, finaliza muito bem", comenta.

VEJA MAIS



No elenco do Japiim constam três jogadores na lateral-esquerda, Cássio e Marcus Vinícius, além de Jefferson, que promete ajudar o time, independente da posição escalada.

"Estou em uma posição onde conversei com o professor, no intuito de jogar mais avançado, mas também posso jogar de lateral-esquerdo. Vou tentar fazer o melhor para a equipe na posição que ele escolher", diz o colombiano, que participou de um tempo na partida contra o Tesla, vencida pelo Japim por 6 a 0.

Até a estreia do time, o atleta deve ser mantido na posição, conforme as previsões táticas do técnico Hermes Jr. "Então achamos que de extremo ele renderia mais que na lateral, até porque temos dois bons laterais. Então a gente aproveitou as características e decidimos, no momento, usar ele como extremo", encerra.