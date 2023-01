Castanhal aguarda retomada do Parazão e envia laudos ao MP para contar com público nas partidas

A primeira rodada do Parazão 2023 estava programada para o último final de semana, mas acabou não acontecendo por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que decidiu paralisar o campeonato com base em um recurso impetrado pelo Paragominas. Com isso, o futuro do campeonato será decidido no próximo dia 31, no Pleno do STJD.

Até lá, o Castanhal segue trabalhando, na expectativa para um desfecho, já que também é parte interessada na questão, por ter sido o quinto colocado no Parazão do ano passado, logo atrás do Águia de Marabá. Caso o clube marabaense seja punido e perca os pontos, o Japiim pode herdar as vagas na Série D e na Copa do Brasil.

A reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal fez contato com o presidente do clube, Helinho Jr, mas ele informou que não vai se manifestar por ser parte interessada, apenas que "tiveram muito tempo para resolver isso e agora querem exigir celeridade".

Por outro lado, o dirigente deve usar o tempo hábil para tentar alguma boa notícia ao clube, como a liberação de público nos jogos onde o mando pertencer ao Castanhal. Atualmente o time manda seus jogos no Complexo Esportivo, que tem uma arquibancada móvel com capacidade para 700 pessoas, mas sem permissão para receber público.

Segundo Helinho, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) já tomou conhecimento da intenção do clube em receber a torcida. "Todos os laudos estão prontos e já foram encaminhados para o Ministério Público. Estamos aguardando para que, em breve, os jogos do Castanhal possam acontecer com a presença de público", explica.