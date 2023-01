CT do Castanhal é transformado em complexo esportivo e vai receber jogos do Japiim no Parazão 2023

O centro de treinamentos do Castanhal foi transformado em complexo esportivo para receber as partidas do Japiim da Estrada no Campeonato Paraense de 2023. A informação foi confirmada pelo presidente aurinegro, Helinho Junior, e pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A primeira partida da equipe castanhalense na nova casa será no dia 22 de janeiro, contra o Águia de Marabá.

"Nós não fizemos estádio, nós adaptamos um campo aqui para homologar um jogo, construção de vestiários, cabine de imprensa, sala de apoio da federação, vestiário para time visitante. E alugamos uma estrutura móvel para 700 pessoas", disse Helinho Junior em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Questionado sobre a antiga casa do Castanhal no Parazão, o estádio Maximino Porpino, no Modelão, o presidente aurinegro disse que as obras no local estão paradas. A estrutura está fechada para reformas desde o final do Campeonato Brasileiro da Série D de 2022.

"Sobre o Modelão, não posso te dar informação, pois é obra do município. Só sei que parece que parou a obra, sem previsão de volta", informou.

Castanhal mandará partidas sem público

De acordo com a FPF, o Complexo Esportivo do Castanhal, por enquanto, só poderá mandar partidas do Parazão 2023 sem a presença de público. Falta, até o momento, a homologação do Ministério Público do Pará (MPPA) sobre os laudos de segurança apresentados. O prazo para a análise da documentação, segundo o órgão, é de 10 dias.

De acordo com Helinho Junior, a estrutura recebeu nesta terça-feira (17) a visita de membros do MPPA e da Polícia para que a homologação do pedido de laudos fosse agilizada.

"O estádio já está liberado sem público. Hoje tivemos a visita do MPE, da Polícia, para poder liberar com público. Já fizeram o laudo deles e estamos aguardando a resposta. Ou seja, já estamos com a liberação para jogos sem público, enquanto aguardamos a resposta para liberar para a torcida", disse.