Viva o Rei: Castanhal lança novos uniformes com homenagem a Pelé; veja imagens

O Castanhal divulgou, nesta sexta-feira, as camisas que usará na temporada 2023. O clube decidiu homenagear Pelé: a numeração, na parte de trás da camisa, contém uma coroa e a assinatura do craque, que morreu no último dia 29. O Rei do Futebol tinha uma relação com a cidade, construída através do paraense Manoel Maria e outros amigos castanhalenses.

As camisas começam a ser vendidas neste sábado, em vários pontos da cidade de Castanhal. Há um modelo para torcedores sem a marca dos patrocinadores. Os valores ainda não foram divulgados pelo clube.

Uniforme Castanhal 2023 Foto: Wagner Porpino/Ascom CEC Foto: Wagner Porpino/Ascom CEC Foto: Wagner Porpino/Ascom CEC Foto: Wagner Porpino/Ascom CEC

Após dois anos disputando a Série D do Brasileiro, o Castanhal, em 2023, está sem calendário longo. A equipe aurinegra vai disputar somente o Campeonato Paraense neste semestre. A meta do clube é ficar entre os quatro primeiros colocados, garantindo, assim, vaga na Quarta Divisão do ano que vem.

Relação com Castanhal

A amizade de Pelé com o ex-jogador paraense Manoel Maria, parceiro no Santos e no NY Cosmos, fez com que o eterno craque brasileiro conhecesse alguns castanhalenses, apesar de não ter acontecido uma visita presencial à "Cidade Modelo". Quem explicou a história foi Manoel Maria, em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, em dezembro.

"Todas as vezes que vinha para São Paulo, eu trazia o peixe filhote, que o Pelé gosta muito. E ele gosta das coisas do Pará. Tem o pessoal do Clube dos 15, o Wanderley, o neném, o Fábio Gilson, Joaquim,. Picolé. Este última cansou de mandar sorvete de cupuaçu, taperebá, bacuri, açaí. Ele gosta muito e mantém um laço forte de amizade com essas pessoas de Castanhal, Belém. Me dá muita alegria manter essa amizade com os meus amigos", contou o ex-jogador paraense.

Amizade com Manoel Maria, parceiro no Santos, aproximou Pelé do Pará (Arquivo pessoal/Manoel Maria)

Despedida do Rei

Pelé morreu no último dia 29 de dezembro, aos 82 anos. O Rei do Futebol estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há cerca de um mês. Edson Arantes do Nascimento passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer no intestino.

O corpo do ex-jogador foi velado nos dias 2 e 3 de janeiro na na Vila Belmiro, estádio Santos, clube do coração do Rei do Futebol. O caixão ficou posicionado no centro do gramado, cerimônia durou 24h e foi aberta ao público. O Santos estima que mais de 230 mil pessoas estiveram presentes.