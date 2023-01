CT do Castanhal passa por reforma para receber partidas do Parazão 2023, afirma presidente

O centro de treinamento do Castanhal, o Ninho do Japiim, está passando por uma série de obras para receber partidas do elenco profissional no Campeonato Paraense de 2023. Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, o presidente aurinegro, Helinho Júnior, disse que ocorre contra o tempo para que o local tenha condições básicas de receber a estreia da equipe da casa, no dia 22 de janeiro, contra o Águia de Marabá.

"Estamos com uma programação, mas correndo contra o tempo. Apesar disso, acredito que tudo dará certo. Estamos sendo vistoriados pela Federação e estamos tentando adaptar o CT para ter o básico necessário para uma partida de futebol profisional", disse Helinho.

Segundo o presidente, além de deixar o estádio pronto para os jogos, o clube quer criar arquibancadas no local. A ideia é que as partidas no Ninho do Japiim recebam entre 500 e 800 torcedores no Parazão.

Problemas no Modelão

Modelão foi vetado do Parazão de 2022 devido ao estado ruim do gramado (John Wesley/Paysandu)

No Parazão de 2022, o estádio municipal Maximino Porpino, o Modelão, foi utilizado pelo Castanhal até a 7ª rodada do campeonato estadual. No entanto, o péssimo estado do gramado fez com que o espaço fosse vetado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) até o final do torneio.

O local permaneceu fechado durante a Série D do Brasileirão, o que fez com que o Castanhal atuasse nas primeiras partidas em casa pelo torneio no Diogão, em Bragança. No entanto, no meio da competição, o Modelão voltou a receber partidas, já pela reta final da primeira fase da Quarta Divisão.

Ao final do Campeonato Brasileiro, o estádio foi novamente fechado, desta vez para receber obras de revitalização mais profundas. A reforma foi feita feita pela própria Prefeitura de Castanhal.