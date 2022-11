Castanhal ‘herda’ vaga de desistente e se junta a dupla Re-Pa na Copa Verde de 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira (29) a inclusão de mais um representante do Pará na Copa Verde de 2023. Agora, o Castanhal se juntará a Remo e Paysandu como as únicas equipes do estado classificadas ao torneio regional.

O Japiim da Estrada, que participou da edição da Copa Verde de 2021, não estava na lista dos qualificados para o torneio deste ano. No entanto, de acordo com a Federação Paraense de Futebol (FPF), o Castanhal herdou vagas de equipes desistentes por meio do Ranking Nacional de Clubes da CBF. Dessa forma, o clube estará no torneio por meio do "Critério 3" de classificação.

O Remo, que desistiu da Copa Verde de 2022, se classificou para a Copa Verde de 2023 por meio do "Critério 1" do campeonato, que dá vaga aos campeões estaduais das regiões Norte e Centro-Oeste. Já o Paysandu - o atual vencedor e maior campeão da história do torneio - entrou por meio do "Critério 2", que agregava os vice-campeões estaduais.

Em 2023, a Copa Verde deve ser disputada em cinco fases. A primeira partida será disputada no dia 18 de fevereiro e as datas previstas para a grande final são: 19 de abril (ida) e 3 de maio (volta).