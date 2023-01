Cinco estádios estão com laudos pendentes a uma semana da abertura do Parazão 2023

Às vésperas da primeira rodada do Campeonato Paraense de 2023, apenas quatro estádios do torneio estão aptos para receber torcedores durante as partidas. De acordo com um balanço feito pela Federação Paraense de Futebol (FPF), somente Baenão, Curuzu, Souza e Navegantão estão habilitados para a presença de público no torneio. Outras cinco praças esportivas terão de mandar jogos de portões fechados.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O único estádio que, até o momento, que não está apto para receber jogos é o Ipixunão, em Ipixuna do Pará, que vai ser a casa do São Francisco no torneio. De acordo com a FPF, o local não teve o gramado aprovado pela comissão de fiscalização da entidade, além de não possuir os laudos de segurança (bombeiros, PM e vigilância sanitária) em dia.

VEJA MAIS

De acordo com a FPF, para o estádio ser 100% liberado para receber jogos do Parazão ele precisa ser aprovado pela Comissão de Estádios, Gramados e Instalações Desportivas e possuir todos os laudos de segurança. A primeira avaliação, feita pelos técnicos da FPF, determina se o gramado está apto ou não para receber jogos. A segunda avaliação, realizada pelo Ministério Público do Pará (MPPA), define se o estádio receberá ou não público durante os jogos.

Os estádios Parque do Bacurau (Cametá), Complexo Esportivo Castanhal (Castanhal), Jaime Sena Pimentel (Itupiranga), Diogão (Caeté e Bragantino) e Zinho Oliveira (Águia), estão, por enquanto, habilitados para receber partidas, mas sem a presença de público. Falta, até o momento, a homologação do MPPA sobre os laudos apresentados. O prazo para a análise da documentação, segundo o órgão, é de 10 dias.

A FPF ressalta que este é o balanço realizado de acordo com a entrega ou não dos laudos até sexta-feira (13), oito dias antes da estreia do Campeonato. No entanto, a lista pode sofrer alterações, já que é atualizado todos os dias de acordo com a entrega dos laudos.

A partida de abertura do Parazão será no dia 21 de Janeiro, em Belém, no Estádio Baenão. Nesta dia, o Remo, atual campeão, enfrenta o Independente de Tucuruí. A cobertura completa do Campeonato Paraense está no Oliberal.com.