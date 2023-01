Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Castanhal para a disputa do Campeonato Paraense; veja mais

O Castanhal vem treinando forte para a estreia no Parazão 2023. A equipe do nordeste paraense fará sua estreia no próximo dia 22, contra a equipe do Águia de Marabá, no Ninho do Japiim. Sem o tradicional Modelão, que está em reforma desde o ano passado, o time vai mandar suas partidas no Complexo Esportivo, que foi adaptado para receber jogos nesta fase. No comando do time está Hermes Junior. O carioca de Nova Iguaçu foi contratado no início do ano para comandar o time que terá apenas o Campeonato Paraense no calendário anual.

Antes da estreia no Parazão, a equipe aurinegra realizou um amistoso contra a equipe do Tesla. O resultado foi uma impressionante goleada por 6 a 0.

Castanhal

Presidente: Helinho Junior

Helinho Junior Mascote: Japiim da Estrada

Japiim da Estrada Técnico: Hermes Junior



Hermes é novo na carreira de treinador. Começou na base do Boa Vista-RJ, depois foi para o Artsul, em 2018. No ano seguinte treinou o sub-20 do Nova Iguaçu, assumindo o profissional em 2020, onde conquistou o título da segunda divisão estadual. Em 2021 assumiu o Serrano-RJ, sem conseguir o acesso à elite. Ainda teve outra passagem no América-RJ, antes de ser anunciado no Japiim.

Folha Salarial estimada: Não divulgada

Não divulgada Mando de campo: Complexo esportivo (campo adaptado)

Complexo esportivo (campo adaptado) Capacidade: 700 pessoas

Este ano o Castanhal não terá o peso de sua torcida, acostumada ao calor do estádio Maximino Porpino, o Modelão. Hoje a praça esportiva castanhalense passa por reformas e, segundo o presidente do clube, Helinho Junior, ainda não tem data de reabertura. Diante da impossibilidade de levar seus jogos no estádio, a direção do clube resolveu adaptar um campo no Complexo Esportivo, onde, segundo o presidente, foi montada uma estrutura para receber jogos, em princípio sem a presença da torcida.

"Já conseguimos liberação para partidas sem público. Tivemos a visita do DPE, da Polícia, para poder liberar com público. Já fizeram o laudo deles e estamos aguardando a resposta. Ou seja, já estamos com a liberação para jogos sem público, enquanto aguardamos a resposta para liberar para a torcida", explica.