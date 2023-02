Cantor de pagode, Salgadinho revela ter camisa do Remo e estar 'aguardando a do Paysandu'

Durante entrevista ao OLiberal.com no "Esquenta BBB 23", o cantor de pagode Salgadinho contou um pouco da paixão pelo futebol. Torcedor do Corinthians e fã do paraense Sócrates - um dos maiores ídolos do Timão -, Salgadinho revelou ter um camisa do Remo e que, às vezes, joga com a camisa azulina e recebe elogios de amigos.

Salgadinho não declarou torcida para o Remo, mas brincou que precisa receber uma do Paysandu para decidir: "Eu adoro futebol. Tenho uma camisa do Remo na minha casa. Estou aguardando uma camisa do Paysandu para decidir de qual dos dois vou ser torcedor. Inclusive, de vez em quando faço um treino [com a camisa do Remo] e falam que é muito bonita", disse.

