Salgadinho apresenta o projeto “Casa do Salgado”

O cantor Salgadinho já coleciona 35 anos de carreira e muitos sucessos que conquistaram o Brasil. Milhares de pessoas com certeza já soltaram a voz ao som dos hits “Inaraí” e “Lua Vai”. Não importa a idade, hits como esses atravessaram gerações na voz do artista que está sempre se reinventando. O mais recente audiovisual “Casa do Salgado”, vem fazendo tanto sucesso que já está na quarta edição.

Já passaram pelo projeto grandes nomes como: Xande de Pilares, Vou Pro Sereno, Jeito Moleque, Turma do Pagode, Péricles, Ivo Meirelles, Pixote, Grupo Envolvência, Marcelinho Freitas, Vitinho, Façanha, Lucas Penteado, Leo Penteado, Encontro de Batuqueiros, Os Originais do Samba, Karinah, Renato da Rocinha, Paulo Victor, Don Tigre, entre outros.

Gravado na casa do artista, na região da Serra da Canteira, em São Paulo, as primeiras edições foram produzidas ainda no período de pandemia, respeitando todos os cuidados de saúde exigidos na época. O projeto consiste em uma grande roda de samba, descontraída e recheada de sucessos.

VEJA MAIS

Os artistas convidados, fazem parte da história de Salgadinho e foram selecionados por ele. “Começamos o projetodespretensiosamente em 2021. O que seria uma resenha entre amigos, acabou se tornando esse trabalho lindo e tão grandioso”, afirmou o cantor.

Nas plataformas digitais e no youtube, os fãs já encontram os três primeiros volumes e parte do quarto volume do projeto. As seis músicas restantes, serão lançadas ainda este ano.

“Ao longo das edições fomos aperfeiçoando ainda mais e mudando o layout, sem perder a essência do projeto. Estou muito feliz com o resultado”, comemora Salgadinho.

E para quem pensa que as novidades param por aí, além da continuação da Casa do Salgado, mais dois projetos inéditos gravados no Império de Casa Verde e na Arena Fonte Nova na Bahia estão chegando em breve.

Para 2023, o cantor marcará presença como um dos convidados do bloco "Não Era Amor", no dia 21 de janeiro.