Em busca de premiação milionária, Remo encara Vitória-ES pela primeira fase da Copa do Brasil

O Remo entra em campo nesta quinta-feira (22) para um duelo que não promete ser fácil. A partir das 21h30, o Leão Azul terá o primeiro compromisso fora do Pará no ano. No estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo, o Time de Periçá encara o Vitória-ES pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. O retrospecto das equipes na temporada fazem com que o jogo ganhe um tempero especial.

Tanto Remo quanto Vitória-ES começaram 2023 com o pé direito. Ambas as equipes são líderes dos seus respectivos campeonatos estaduais e chegam embalados para o encontro pela Copa do Brasil. Apesar da boa fase, o momento azulino parece ser melhor. O time remista tem 100% de aproveitamento em três jogos na temporada, enquanto o adversário tem quatro vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas no ano.

O que está em jogo?

Remo e Vitória-ES se enfrentam nesta quinta (22) em busca de uma premiação milionária. Depois dos reajustes das cotas de participação da Copa do Brasil, anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no mês passado, a classificação à segunda fase do torneio passou a "custar caro". A equipe que avançar ganhará R$ 900 mil. Vale destacar que ambos os clubes já garantiram R$ 750 mil apenas pela classificação ao campeonato.

Duelo decisivo

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, a primeira e segunda fases serão definidas em jogos únicos. Por conta disso, o duelo entre Remo e Vitória nesta quinta (22) será decisivo. Quem vencer avançará à próxima fase do torneio, sem jogo de volta. No entanto, a equipe azulina, por ser melhor classificada no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, tem vantagem do empate para a classificação.

Como vem o Remo?

O Leão Azul chega para o duelo pela Copa do Brasil em bom momento - três vitórias em três jogos no estadual - mas em construção. O técnico Marcelo Cabo parece ter encontrado uma formação ideal, com três volantes e Soares comandando o meio-de-campo. No entanto, a equipe remista parece sofrer defensivamente, sobretudo quando enfrenta ataques adversários velozes.

Uma das possíveis soluções para o problema pode estar nas laterais, que seguem prejudicadas. Leonan, titular absoluto da lateral-esquerda desde a última temporada, está no departamento médico tratando lesão muscular. O substituto da posição, Raí, não convenceu nem a torcida e nem a comissão técnica.

Do outro lado, Lucas Mendes segue como titular da posição, mas tem jogado no sacrifício após ser diagnosticado com lesão. O reserva imediato, Rony, foi mal avaliado pela comissão técnica e não deve jogar. Por conta disso, o Leão segue de olho no mercado para encontrar o substituto para a função.

Na zaga, Diego Ivo deve estar à disposição da comissão técnica, mas não está 100% fisicamente. O jogador ficou grande parte da pré-temporada no DM e tem voltado aos poucos à rotina de treinos com o elenco.

Como vem o Vitória-ES?

Líder do Campeonato Capixaba, o Vitória-ES vem motivado e embalado para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Para conquistar essa façanha, o Alvianil carrega uma grande sequência invicta dentro de casa.

No dia 13 de abril de 2022, o Vitória-ES perdeu para o Nova Venécia, por 2 a 1, no Salvador Costa. De lá para cá, o Alvianil não sabe o que é ser derrotado em casa.

Para manter a boa fase, o Alvianil se apoia no atacante Rodriguinho, que vive grande sequência na temporada. O jogador de 29 anos tem quatro gols em 2023, sendo três deles nos últimos dois jogos, todos pelo Campeonato Capixaba.

Ficha técnica

Vitória-ES x Remo

Primeira fase da Copa do Brasil de 2023

Data: 23 de fevereiro de 2023

Local: Estádio Salvador Costa

Hora: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Quarto Árbitro: José Wellington Bandeira (ES)

Vitória-ES: Felipe; Gabriel Fernandes, Lucas Tavares, João Moura, Matheus Silva; Carlos Augusto, Jonata; João Paulo, Igor Santos; Tony, Rodriguinho. Técnico: Rodrigo César.

Remo: Vinicius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto e Soares; Diego Tavares e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.