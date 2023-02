Torcedor do Paysandu 'seca' o Remo na Copa do Brasil e torcida azulina tira onda: 'Comédia'

A eterna rivalidade entre Remo x Paysandu teve mais um capítulo na noite de ontem, na partida entre Vitória-ES x Remo, pela primeira fase da Copa do Brasil, disputada no Espírito Santo (ES). Um paraense, torcedor do Paysandu, foi ao Estádio Salvador da Costa, coma camisa bicolor para torcer contra o Remo. O jornalista Vinícius Antunes, fez uma foto do torcedor e publicou no Twitter. Após o jogo, os torcedores do Remo não 'aliviaram' e zoaram o bicolor nas redes sociais.

Talles Fonseca, de 38 anos, nasceu em Belém e mora no Espírito Santo (ES) desde o início dos anos 2000. Mas a “secação” de Talles, não eu muito certo. O Remo venceu o Vitória-ES por 1 a 0, gol do atacante Muriqui e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil. Um dos perfis de zoeira administrado por torcedores do Leão Azul, publicou uma foto do bicolor no meio da torcida do Vitória-ES e escreveu:.

“Remo jogando lá na p***, o rival dizendo que não assistir ao jogo do Remo. Vai dormir, secador (risos)”, publicou.

Já na publicação do jornalista Vinícius Antunes, a galera entrou na brincadeira e tirou onda com o torcedor bicolor.

“Comédia pagou R$100 para o ‘Remão’ classificar”. Em outro comentário o torcedor escreveu “`Pé quente”.

VEJA MAIS

Com o triunfo fora de casa, o Remo terá pela frente na segunda fase da Copa do Brasil o São Luiz-RS, que eliminou o Juventude-RS, no duelo de gaúchos. A partida será em Belém, pprém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não divulgou datas e horário.