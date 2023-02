Zebra na Copa do Brasil: paraense marca golaço e clube da Série D elimina equipe da Série A

A Copa do Brasil iniciou e algumas zebras ocorreram logo na primeira fase. Uma delas ocorreu no Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista (RR), onde o São Raimundo-RR, clube que está vai disputar a Série D do Brasileiro, venceu o Cuiabá-MT, equipe que disputa a elite do futebol nacional. Um dos gols do “Mundão”, como é conhecido o São Raimundo, foi marcado por um paraense. O clube de Roraima também tem outros atletas nascidos no Pará.

O meia Tavinho, de 30 anos, é natural de Santarém (PA), marcou um golaço, o segundo no triunfo do São Raimundo-RR. O jogador conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre a importância da classificação, o que ela representa para o futebol de Roraima e relembrou momentos difíceis na temporada passada e encara o ano de 2023 como um recomeço na carreira.

“A classificação foi a maior conquista do estado de Roraima. Foi a primeira vez em que um clube passou de fase jogando contra um time de Série A. Sabemos do abismo que é de um clube que disputa a Série D para um que joga a Série A do Brasileiro. Fazer o primeiro jogo do ano, sem ritmo, sem entrosamento e tática necessária contra uma equipe de Série A, foi uma grande batalha. Pudemos suportar todo o processo, a intensidade física imposta por eles. Fazendo história para o estado, para a região, mesmo não sendo de Roraima, estou na segunda temporada no São Raimundo”, disse.

Tavinho, atacante do São Raimundo-RR (Helio Garcias/BV Esportes)

Tavinho relembrou momentos complicados na temporada 2022, ano em que sofreu com lesões e a perda do pai. O paraense agradeceu aos amigos, comissão técnica e familiares pelo apoio nos momentos em que mais precisou.

“Pude honrar o nome do meu pai. Tive um 2022 horrível na carreira, perdi meu pai, foi um ano cheio de lesões, e iniciar 2023 fazendo uma partida dessa, estou feliz e é só agradecer a todos que acreditaram em mim, ao clube, família, meu treinador e ao meu pai que está no céu olhando por mim”, falou.

Tavinho iniciou a carreira no São Francisco de Santarém, atuou pelo Fast-AM, Manauara-AM e Estrela do Norte-ES. Defendeu também o Tapajós e no ano passado jogou pelo Castanhal