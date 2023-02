Após golaço na Copa do Brasil, Tavinho do São Raimundo-RR detona goleiro Deyverson: 'Se fod***'

O futebol e as surpresas. A Copa do Brasil 2023 iniciou e uma das “zebras” na competição foi a classificação do São Raimundo-RR, que eliminou o Cuiabá-MT, clube que disputa a Série A do Brasileirão e que joga o atacante Deyverson, ex-Palmeiras. O paraense Tavinho, autor de um dos gols na vitória do São Raimundo por 4 a 3, fez um vídeo acusando o atleta do Cuiabá de menosprezo, além de xingar o atacante na gravação.

Assista

VEJA MAIS

Tavinho é paraense da cidade de Santarém (PA) e está na segunda passagem pelo São Raimundo. O jogador fez um vídeo e algum torcedor solicitou que ele pedisse a camisa do atacante Deyverson, foi então que Tavinho escrachou o ex-atacante do Palmeiras e que fez o gol do título da Libertadores em 2021 contra o Flamengo.

“O Dudu quer que peça a camisa do Deyverson. Deyveson é o car***, rapaz. Ele é uma ‘perna’ do car***, xingando a gente, falando que vamos morrer em Roraima (RR), mostrou a tatuagem dele da Libertadores. Manda ele tomar no c* dele, se f***, se f***”, disse, Tavinho.

Assista ao gol de Tavinho contra o Cuiabá

O vídeo repercutiu nas redes sociais. Vários perfis ligados ao futebol publicaram as declarações de Tavinho, que recebeu uma enxurrada de comentários. O São Raimundo vai jogar nesta temporada a Série D do Campeonato Brasileiro.