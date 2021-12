Neto fica 'pistola' com Deyverson e chama atacante do Palmeiras para a briga

Neto começou a edição desta segunda-feira do 'Os Donos da Bola', da Band, mais 'pistola' do que nunca. O ex-jogador mandou um recado desaforado para Deyverson, do Palmeiras. O atacante teria mostrado o dedo do meio para Neto durante uma chamada de vídeo.

Neto afirmou que na chamada ele conversava com a mãe de Jaílson, ex-Palmeiras e que acertou transferência para o Cruzeiro, durante a festa de despedida do jogador.

- Por sinal Deyverson, deixa eu dar um recado para você. Estava tendo a festa de despedida do Jaílson, que eu mandei um beijo pra mãe dele pelo 'Facetime' e você apontou o dedo do meio pra mim Deyverson. Da próxima vez que você vier aqui na Band você vem aqui apontar pra mim pessoalmente. Eu quebro seu dedo! Isso pra não falar que você vai apanhar de mim quando eu te encontrar - iniciou.

- Por que se você é homem você faz isso pessoalmente. Se você é homem você faz isso, namoral. Por que você vem falar: 'Vamos perdoar'. Perdoar é o caramba, irmão, vamos parar de falsidade. E você fica esperto quando me encontrar pessoalmente. Se você fizer o gol do título mundial você vem aqui na Band, mas não no meu programa, aqui você não entra. Eu vou te esperar na portaria, ai eu quero ver se você tem coragem de entrar - completou.