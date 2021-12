Deyverson 'treme' ao encontrar ídolo Edmundo e diz: 'Eu vou nem tomar banho'

Deyverson teve mais um dia de astro. Após roubar a cena no 'Mais Você', da Globo, na segunda-feira, o jogador participou do 'Jogo Aberto' e confessou que estava 'tremendo na base' ao estar perto do ídolo Edmundo. Além de defender o Verdão, onde Edmundo é ídolo, atacante do Palmeiras é assumidamente vascaíno.

- Sou teu fã. Eu vou nem tomar banho, abracei esse cara - disse Deyverson ao chegar perto de Edmundo.

Deyverson falou que ficou mais nervoso ao lado do ídolo do que após ter sido considerado o melhor jogador da final da Libertadores.

- Mais do que isso, estou mais nervoso de estar ao lado do Edmundo. Vou até chorar - disse, arrancando risadas da equipe do programa.

- Acompanhei a despedida dele [Edmundo] no Vasco. Estar do lado dele é surreal. Muita emoção. Nunca imaginava na vida. Sou muito fã. Eu estou nervoso, suando - completou.