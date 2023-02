Zoeira sem limites: jogadores Tobinha x Bilau jogam pela Copa Verde e a web não perdoa; vídeo

A zoeira no futebol é grande e o “espírito da 5ª Série” costuma aflorar, principalmente quando jogadores que possuem apelidos curiosos e se enfrentam. Foi assim na partida entre Brasiliense-DF x Tocantinópolis-TO, pela oitavas de final da Copa Verde, jogo em que estiveram frente à frente os jogadores Tobinha (Brasileiense) e o paraense Bilau (Tocantinópolis).

Os apelidos curiosos não passaram despercebidos pelos torcedores na web. Vários comentários sobre Tobinha e Bilau foram feitos no Twitter e também no Instagram. Páginas de futebol administradas por torcedores, também entraram na brincadeira e promoveram o encontro dos jogadores. Durante o jogo, Bilau foi para cima de Tobinha, buscando a jogada individual, mas perdeu a bola. O narrador não perdeu a oportunidade e disse: “Bilau é travado pelo Toninha. Olha o confronto do Tobinha com o Bilau”, disse.

Em campo, o atacante Bilau, paraense da cidade de Santa Izabel (PA) e que jogou por alguns clubes do Pará, atuou com uma proteção no rosto, o atleta marcou um dos gols do clube tocantinense, porém, o Brasiliense venceu por 4 a 2 o Tocantinópolis e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O clube candango vai encarar o Goiás na próxima fase da competição regional.