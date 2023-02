Libertadores 2023: Atlético-MG pede punição de clube venezuelano por insultos racistas; vídeo

O Atlético-MG enfrentou o Carabobo, da Venezuela, na última quarta-feira (22), em partida válida pela segunda fase da Copa Libertadores de 2023. A partida, que ocorreu em Caracas, no Estádio Olímpico, foi marcada por insultos racistas que partiram dos torcedores da casa contra os brasileiros.

Membros de uma torcida organizada do Carabobo ofenderam os jogadores brasileiros, os chamando de “macacos”, entre outras coisas. O caso foi filmado pelos próprios integrantes do Atlético-MG e o vídeo foi publicado pelo time mineiro, que também enviou as provas ao delegado da partida. Veja:

Punição para clubes pode chegar a R$2 milhões

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) modificou, no ano passado, seu Código Disciplinar, atualizando as punições que dizem respeito aos crimes discriminatórios. Atualmente no artigo 15, o documento prevê multa mínima de 100 mil dólares (R$517 mil), podendo chegar a 400 mil dólares (R$2 milhões) em casos de reincidência.

Além disso, a equipe poderá ser punida desportivamente, com a proibição parcial ou total de torcedores nos estádios, em partidas que o time punido tem o mando de campo. As punições são referentes aos insultos de torcedores que ferem a dignidade humana por conta da “cor da pele, raça, sexo, orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem”.

A Conmebol e o Atlético-MG já se manifestaram nas redes sociais sobre o ocorrido. O clube mineiro lamentou o caso e informou que já havia registrado a reclamação ao árbitro da partida. Já a Conmebol, afirmou que considera as manifestações racistas inaceitáveis e que aumentou a pena para atos discriminatórios no futebol. Confira:

Atlético-MG termina partida sem gols e decidirá no Brasil

A primeira partida da segunda fase entre Carabobo e Atlético-MG terminou em um empate sem gols, com o clube brasileiro tendo sido dominante durante quase toda a partida. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 1º de março, às 21h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)