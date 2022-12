Libertadores 2023: Atlético-MG e Fortaleza conhecem adversários da fase de grupos; veja mais

Fortaleza e Atlético-MG tiveram acesso aos caminhos que vão traçar durante a Copa Libertadores de 2023. Ambos só entram na competição na segunda fase. Enquanto o Galo mineiro enfrenta o Carabobo, da Venezuela, o Leão cearense enfrenta o Deportivo Maldonado, do Uruguai. As partidas foram marcadas para as semanas dos dias 22 de fevereiro (ida) e 1º de março (volta), com os brasileiros decidindo em casa.

Nesta quarta-feira, em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol, foi realizado o sorteio que definiu os confrontos das três primeiras fases da competição, que tem o Flamengo como atual campeão.

Se passar para a terceira fase, o Atlético-MG vai encarar o vencedor da partida entre Universidad Católica-EQU x Millonarios-COL. No caso do Fortaleza, se avançar na Libertadores terá pela frente o vencedor de Curicó Unido-CHI x Cerro Porteño-PAR

Um total de 19 times estiveram envolvidos no sorteio. De todos, apenas quatro seguem para a fase de grupos da Libertadores. O sorteio desta etapa será no dia 22 de março.

Primeira fase

Neste primeiro momento, não haverá brasileiros, argentinos, colombianos e chilenos em campo. Os três confrontos serão:

Sport Huancayo-PER x Nacional-PAR (E1)

Nacional Potosí-BOL x El Nacional-EQU (E2)

Boston River-URU x Zamora- VEN (E3)

Segunda fase

Passando os três classificados, eles se juntam a outros 13 times já garantidos na segunda fase eliminatória. A partir daí, em novo mata-mata, eles se enfrentam em jogos de ida e volta para decidir as oito equipes que avançam à última fase. Neste momento, os clubes de mesma nacionalidade não podem se enfrentar.

Carabobo-VEN x Atlético-MG (C1)

E1 (Sport Huancayo-PER ou Nacional-PAR) x Sporting Cristal-PER (C2)

Deportivo Maldonado-URU x Fortaleza (C3)

E2 (Nacional Potosí-BOL ou El Nacional-EQU) x Independiente Medellin-COL (C4)

Magallanes-CHI x Always Ready-BOL (C5)

Curicó Unido-CHI x Cerro Porteño-PAR (C6)

E3 (Boston River-URU ou Zamora-VEN) x Huracán-ARG (C7)

Universidad Catolica-EQU x Millonarios-COL (C8)

Terceira fase

Os oito times restantes se enfrentam novamente em mata-mata, ida e volta, para definir os quatro classificados para a fase de grupos, não havendo restrições em relação a times do mesmo país.

C1 x C8 (G1)

C2 x C7 (G2)

C3 x C6 (G3)

C4 x C5 (G4)

Os quatro times vencedores seguem à fase de grupos como G1, G2, G3 e G4. Os derrotados se classificam à fase de grupos da Sul-Americana.

Datas dos confrontos