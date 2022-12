Sorteio da Libertadores 2023: saiba onde assistir ao vivo, data, horário e como funciona

A partir das 12h desta quarta-feira (21), os torcedores irão descobrir quais serão os confrontos das três primeiras fases da Libertadores 2023, em um sorteio que acontece durante uma cerimônia realizada em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou como assistir ao vivo e como funciona o sorteio, confira.

Como funciona o sorteio da Libertadores 2023?

Ao todo, 19 times participarão do sorteio, mas apenas quatro irão seguir para a fase de grupos. A primeira fase não terá a presença de times brasileiros, argentinos, colombianos e chilenos, e os três classificados se juntarão aos 13 já garantidos na segunda fase, que terão jogos de ida e volta para decidir quem avançará. Vale ressaltar que nessa etapa clubes do mesmo país não podem se enfrentar.

A última fase eliminatória segue o modelo mata-mata ida e volta. No entanto, não terão potes no sorteio e nem restrições de times do mesmo país. Serão quatro classificados para a fase de grupos.

Yago Pikachu jogará a Libertadores após voltar para o Fortaleza. (Foto: Instagram @yagopikachu)

Quando será o sorteio da Libertadores 2023?

O sorteio da Libertadores 2023 será realizado a partir das 12h (horário de Brasília), desta quarta-feira (21).

Onde assistir ao vivo o sorteio da Libertadores 2023?

O site do Globo Esporte irá transmitir ao vivo o sorteio da Libertadores.

Quais são os potes do sorteio da Libertadores 2023 e datas dos confrontos?

Os potes foram estabelecidos de acordo com o Ranking da Conmebol. Veja as datas e os potes.

Potes da primeira fase

Pote 1

Nacional (Paraguai) El Nacional (Equador) Zamora (Venezuela).

Pote 2

Sport Huancayo (Peru) Nacional de Potosí (Bolívia) Boston River (Uruguai).

Potes da segunda fase

Pote 1

Atlético-MG Cerro Porteño (Paraguai) Sporting Cristal (Peru) Independiente Medellín (Colômbia) Millonarios (Colômbia) Huracán (Argentina) Always Ready (Bolívia) Fortaleza

Pote 2

Universidad Católica (Equador) Carabobo (Venezuela) Magallanes (Chile) Curicó Unido (Chile) Deportivo Maldonado (Uruguai) Três times classificados da primeira fase

Datas

Primeira fase: semanas dos dias 8 de fevereiro e 15 de fevereiro; Segunda fase: semanas dos dias 22 de fevereiro e 1º de março; Terceira fase: semanas dos dias 8 de março e 15 de março.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)