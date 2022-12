Fortaleza anuncia retorno do paraense Yago Pikachu

Yago Pikachu voltará a jogar com a camisa do Fortaleza em 2023. O anúncio foi feito nesta terça-feira (6) pelo clube cearense. É o primeiro reforço confirmado para a próxima temporada.

O acordo com o Fortaleza prevê um empréstimo até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra ao fim do contrato, já que o atleta pertence ao Shimizu S-Pulse, do Japão, onde concluiu a última temporada.

VEJA MAIS

O clube japonês foi rebaixado no campeonato nacional. Pikachu não teve bom aproveitamento, sequer marcou gols, que é uma das suas características na carreira.

Pikachu é oriundo das divisões de base do Paysandu, subindo para os profissionais em meados de 2012.