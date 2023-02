Após perder gol embaixo da trave, Yago Pikachu veste a camisa do Inacreditável FC; vídeo

Depois de perder um gol praticamente impossível, o lateral-direito Yago Pikachu teve a humildade de aceitar um presente dado aos atletas que conseguem proezas desta natureza. A partida contra o Caucaia ainda vai ficar na memória do atleta por muito tempo, depois que ele recebeu uma bola embaixo da trave e, sozinho, chutou para fora.

A cena viralizou e o jogador foi alvo de diversas brincadeiras da mídia esportiva e dos próprios torcedores do Fortaleza, que ficaram incrédulos diante da cena. A cereja do bolo pós-jogo foi o presente dado pelo programa Globo Esporte, da TV Globo, que resolveu homenageá-lo com a camisa do Inacreditável FC.

Por sorte, o Fortaleza conseguiu a vitória por 1 a 0 e seguiu adiante do certame e está agora na semifinal do torneio, esperando o adversário, que deve sair do confronto entre Maracanã e Ferroviário. "A gente achando que seria fácil, acabei não me concentrando como deveria e a bola bateu no meu calcanhar e foi para fora. Graças a Deus nós vencemos", disse ao receber o novo uniforme.