Jogo da Copa do Brasil reúne times investigados em suposta manipulação de resultados; entenda

Nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, no estádio João Ronaldo, em Pacajus, Caucaia e Tombense duelam por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Até ai tudo bem, não fosse o assunto que ferve por trás das quatro linhas e envolve ambos em acusações seríssimas de venda de resultado, os famosos esquemas de manipulação de jogos, que têm vindo à tona nos últimos meses.

Entre eles, o caso mais notório é do Tombense. O zagueiro Joseph é um dos investigados pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por uma suposta participação em esquema que envolve apostas em partidas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Joseph é suspeito de participar do esquema de manipulação de resultados na Série B. (Victor Souza/Tombense)

De acordo com as investigações, ele é suspeito de receber dinheiro, sendo R$ 10 mil adiantado e até R$ 140 mil em caso de acerto, para cometer uma penalidade no primeiro tempo da partida contra o Criciúma. Na ocasião, o jogador derrubou um adversário no primeiro tempo. Enquanto a investigação segue, ele foi afastado do elenco.

Do outro lado as coisas também não estão fáceis. Na última quinta-feira (16), uma partida do Caucaia chamou a atenção das autoridades. Em campo, o time venceu o Guarani de Juazeiro por 1 a 0, pela segunda rodada do quadrangular do rebaixamento. A partida seguia empatada até os 43 minutos, até que tudo começou a mudar.

Logo depois, aconteceu uma sucessão de jogadas erradas por parte do Guarani, errando até saída de bola. Assim, o Caucaia conseguiu vencer a partida, mas gerou a revolta dos torcedores do Guarani. A própria Federação Cearense de Futebol (FCF) disse ter acompanhado o jogo com preocupação e que aguarda o MP do Ceará para as devidas investigações.

"Não temos ainda provas, mas tem coisas que não são comuns para um jogo de futebol. Está feio demais. Isso é caso de polícia", disse Elmo Mariano, coordenador de competições da FCF. Caucaia e Tombense se enfrentam nesta quarta, em partida única. O Tombense joga pelo empate e os cearense precisam da vitória para seguir na competição.