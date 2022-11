FPF anuncia retorno de árbitro que foi acusado de manipulação de resultado na Segundinha

Após ser acusado de manipulação de resultado nas quartas de finais da Segundinha do Campeonato Paraense, o árbitro Marcos José Soares de Almeida foi inocentado oficialmente pela Diretoria Jurídica da Federação Paraense de Futebol (FPF). Com isso, o apitador retornará ao quadro de arbitragem da FPF.

Em comunicado à comissão de arbitragem da FPF, divulgado nesta quarta-feira (16), a diretoria informou que o árbitro foi “eximido de qualquer culpa em relação aos fatos narrados na denúncia apresentada”. Assim, de acordo com a decisão, Marcos Almeida deve “ser imediatamente reintegrado ao quadro de arbitragem” da federação.

(Divulgação)

Relembre o caso

Marco José Soares de Almeida foi afastado do quadro de arbitragem da FPF na última quarta-feira (2) suspeito de interferência no resultado da partida entre Vila Rica e Santa Rosa, válida pela segunda rodada das quartas de final da Série B estadual. O confronto foi vencido pelo time de Icoaraci.

O caso foi levado à FPF pelo Vila Rica, representado pelo advogado Marco Antônio Pina. De acordo com ele, uma conversa entre o árbitro e um repórter esportivo da capital paraense comprovaria um suposto interesse em favorecer a classificação do Vila Rica, que acabou derrotado nos dois jogos da chave, por 2 a 1 e 1 a 0. Marcos Almeida trabalhou no segundo jogo.

Antes da decisão oficial da FPF, o árbitro já havia sido inocentado pelo jornalista durante depoimento na Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE).

(*Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)