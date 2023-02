Manipulação na Série B: mensagens indicam novos pagamentos de apostadores a jogadores

A operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que investiga denúncias de manipulação de resultados na Série B de 2022 pode se tornar numa iniciativa nacional. Conforme foi apurado pelo MP, outros pagamentos podem ter sido feitos já em 2023 a jogadores de quatro estados.

VEJA MAIS

O objeto inicial da investigação é uma denúncia feita pelo presidente do Vila Nova-GO, que afirmava uma cooptação do meia Romário por parte de empresários. Segundo o informado ao MP, o jogador deveria cometer um pênalti no primeiro tempo do jogo do time contra o Sport-PE, pela rodada final da Série B de 2022.

Ao cumprirem um mandado de busca e apreensão, os investigadores encontraram no telefone celular de um dos alvos da operação (um aliciador de jogadores). No aparelho havia uma mensagem que indicava pagamentos feitos já em 2023 para atletas que atuam nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

Nas mensagens encontradas, três clubes são citados: São Luiz-RS, Novo Hamburgo-RS e Villa Nova-MG. O MP, porém, não considera que os dirigentes sejam suspeitos de integrarem o esquema.