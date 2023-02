Ministério Público investiga suspeitos de manipulação de resultados em jogos da Série B 2022

Um esquema de manipulação de jogos na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 é investigado pelo Ministério Público de Goiás. Criminosos tentavam influencias apostas em um valor alto e com isso, contariam com participações de jogadores. A operação ganhou o nome de “Penalidade Máxima”.

De acordo com o Ministério Público, três partidas da reta final da disputa da Série B tiveram possíveis participações do grupo, como movimentação financeira chegando até R$600 mil. Foram cumpridos um mandado de prisão, além de nove apreensões em diferentes cidades do país, como em Goiânia (GO), São João Del-Rei (MG), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Cuiabá (MT) e também em Porciúncula (RJ). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelo MP.

Os criminosos tentavam convencer os jogadores a manipular os resultados das partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Os atletas receberiam um valor referente às apostas realizadas, com cada um recebendo em torno de R$150 mil por aposta.