Tottenham x Manchester City: onde assistir e escalações do jogo hoje (30) pela Copa da Liga Inglesa

Tottenham x Manchester City disputam hoje, quarta-feira (30/10), as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo será realizado às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Londres. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x Manchester City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham venceu o Coventry City e o Manchester City superou o Watford, ambos por 2 a 1.

Tottenham x Manchester City: prováveis escalações

Tottenham: Forster; Archie Gray, Dragusin, Ben Davies e Udogie; Pape Sarr, Bentancur e Maddison; Timo Werner, Brennan Johnson e Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester City: Ortega; Rico Lewis, John Stones, Braithwaite e Nathan Aké; Nico O'Reilly; Savinho, McAtee, Gündogan e Matheus Nunes; Phil Foden. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester City

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio St. James' Park, em Londres

Data/Horário: 30 de outubro de 2024, 17h15