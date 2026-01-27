Remo embarca para Salvador para estreia no Brasileirão; veja os relacionados

O Clube do Remo já está a caminho de Salvador para dar início à sua caminhada no Campeonato Brasileiro da Série A. Após o último treino realizado na manhã desta terça-feira (27), no Baenão, a delegação azulina embarcou rumo à capital baiana para enfrentar o Vitória, nesta quarta-feira (28), às 19h, no Barradão.

O técnico Juan Carlos Osorio comandou a atividade final com foco em ajustes táticos e trabalho com bola. Depois do treino, o treinador definiu a lista de relacionados para a estreia e chamou 20 jogadores para o confronto, mantendo a base que vem sendo utilizada neste início de temporada.

Entre os desfalques, chamam atenção alguns nomes recém-contratados que ainda não estarão à disposição. Os atacantes Rafael Monti e Carlinhos, o lateral-esquerdo Cufré, o volante Zé Welison e o meia argentino Leonel Picco ficaram fora da viagem. A comissão técnica trabalha para integrar os jogadores gradualmente ao elenco principal.

Também não foram relacionados o meia Freitas, por decisão técnica — com tendência de ser mais utilizado no Campeonato Paraense —, além dos zagueiros Tassano, uruguaio, e Thalisson, ex-Paysandu, e o lateral-esquerdo Sávio, que foi titular do time na temporada passada.

Com isso, Osorio aposta em um grupo já testado nas vitórias sobre o Águia de Marabá, pela Supercopa Grão-Pará, e diante do Bragantino, pelo Parazão. A ideia é dar continuidade ao trabalho e observar o desempenho dos atletas que largam na frente na disputa por espaço no time principal.

Relacionados do Remo para a estreia na Série A:

Goleiros: Marcelo Rangel, Ygor Vinhas

Laterais: Marcelinho, João Lucas, Jorge

Zagueiros: Klaus, Marllon, Kayky Almeida, Léo Andrade

Volantes: Patrick de Paula, Cantillo, Zé Ricardo, Pavani

Meias: Dodô, Patrick, Jaderson, João Pedro

Atacantes: Yago Pikachu, Eduardo Melo, Alef Manga

Depois da estreia fora de casa, o Remo volta a Belém para o primeiro compromisso como mandante na Série A, quando enfrenta o Mirassol no domingo (1), no Mangueirão, pela segunda rodada da competição.