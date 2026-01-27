Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré

Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino

O Liberal
fonte

Brian chega para compor a lateral-esquerda azulina. (@jonathanperaltafotografia)

O Clube do Remo confirmou, na tarde desta terça-feira (27), a contratação do lateral-esquerdo argentino Braian Cufré. O jogador chega em definitivo do Central Córdoba e reforça o elenco azulino para a sequência da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Cufré desembarca em Belém para aumentar a concorrência na lateral esquerda, disputando posição diretamente com Sávio. Na última temporada, o defensor entrou em campo em 38 partidas e distribuiu três assistências, uma delas em um dos jogos mais marcantes da campanha do Central Córdoba: a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

VEJA MAIS

image Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro
Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

image Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil
Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo

image Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica
Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Cufré construiu uma carreira com experiência internacional. Atuou no futebol espanhol, defendendo Mallorca e Málaga, além de ter passagem pelo New York City FC, dos Estados Unidos. Internamente, a diretoria do Remo avalia esse histórico fora da Argentina como um diferencial importante dentro do perfil buscado para o elenco.

Natural de Mar del Plata, na Argentina, Braian Cufré tem 29 anos e chega motivado para o novo desafio. “Estou muito feliz por me juntar a este clube e contribuir para ajudar o Remo a alcançar seus objetivos. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Leão!”, afirmou o lateral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

parazão 2026

futebol paraense

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

É AMANHÃ!

Remo embarca para Salvador para estreia no Brasileirão; veja os relacionados

Osorio relaciona 20 jogadores para jogo contra o Vitória; reforços recém-chegados ficam fora da viagem

27.01.26 18h47

Futebol

Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré

Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino

27.01.26 17h19

Futebol

Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro

Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

27.01.26 16h58

FUTEBOL

Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil

Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo

27.01.26 16h21

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil

Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu

27.01.26 11h17

futebol

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

27.01.26 10h04

Futebol

Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números

Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025

27.01.26 12h46

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda