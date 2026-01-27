Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino O Liberal 27.01.26 17h19 Brian chega para compor a lateral-esquerda azulina. (@jonathanperaltafotografia) O Clube do Remo confirmou, na tarde desta terça-feira (27), a contratação do lateral-esquerdo argentino Braian Cufré. O jogador chega em definitivo do Central Córdoba e reforça o elenco azulino para a sequência da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Cufré desembarca em Belém para aumentar a concorrência na lateral esquerda, disputando posição diretamente com Sávio. Na última temporada, o defensor entrou em campo em 38 partidas e distribuiu três assistências, uma delas em um dos jogos mais marcantes da campanha do Central Córdoba: a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. VEJA MAIS Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história Revelado pelo Vélez Sarsfield, Cufré construiu uma carreira com experiência internacional. Atuou no futebol espanhol, defendendo Mallorca e Málaga, além de ter passagem pelo New York City FC, dos Estados Unidos. Internamente, a diretoria do Remo avalia esse histórico fora da Argentina como um diferencial importante dentro do perfil buscado para o elenco. Natural de Mar del Plata, na Argentina, Braian Cufré tem 29 anos e chega motivado para o novo desafio. “Estou muito feliz por me juntar a este clube e contribuir para ajudar o Remo a alcançar seus objetivos. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Leão!”, afirmou o lateral. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 parazão 2026 futebol paraense futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO É AMANHÃ! Remo embarca para Salvador para estreia no Brasileirão; veja os relacionados Osorio relaciona 20 jogadores para jogo contra o Vitória; reforços recém-chegados ficam fora da viagem 27.01.26 18h47 Futebol Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino 27.01.26 17h19 Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53