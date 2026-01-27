Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré

O Clube do Remo confirmou, na tarde desta terça-feira (27), a contratação do lateral-esquerdo argentino Braian Cufré. O jogador chega em definitivo do Central Córdoba e reforça o elenco azulino para a sequência da temporada.

Cufré desembarca em Belém para aumentar a concorrência na lateral esquerda, disputando posição diretamente com Sávio. Na última temporada, o defensor entrou em campo em 38 partidas e distribuiu três assistências, uma delas em um dos jogos mais marcantes da campanha do Central Córdoba: a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Cufré construiu uma carreira com experiência internacional. Atuou no futebol espanhol, defendendo Mallorca e Málaga, além de ter passagem pelo New York City FC, dos Estados Unidos. Internamente, a diretoria do Remo avalia esse histórico fora da Argentina como um diferencial importante dentro do perfil buscado para o elenco.

Natural de Mar del Plata, na Argentina, Braian Cufré tem 29 anos e chega motivado para o novo desafio. “Estou muito feliz por me juntar a este clube e contribuir para ajudar o Remo a alcançar seus objetivos. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Leão!”, afirmou o lateral.