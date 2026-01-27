Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história Fábio Will 27.01.26 14h33 Elenco azulino será o mais caro da história (Cristino Martins / O Liberal) O Remo é o único representante do Norte na Série A do Brasileirão, e terá em 2026 o maior orçamento da sua história, algo em torno de R$220 milhões de receita. A equipe de O Liberal teve acesso à proposta de orçamento do clube, que será apreciada pelo Condel azulino. Para tentar se manter na elite do futebol nacional, o Leão terá que “abrir os cofres”. E nesta proposta a folha salarial do Remo de mais de R$7 milhões por mês. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe azulina ascendeu à Série A e nela o clube subiu de patamar. O Remo terá um aporte financeiro de inúmeras receitas, porém o gasto será grande com o futebol. O clube emitiu um documento e nele consta o valor anual de despesa com folha salarial apenas de atletas de R$87.200 milhões, fechando um valor de folha por mês de R$7.266 milhões. VEJA MAIS Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado Outra dispensa que o clube informa são os salários de técnico e comissão. O Remo projeta uma despes anual com esses cargos de R$8.800 milhões, fechando uma média de R$733 mil mensal. Somando tanto a folha salarial de jogadores e comissão técnica, o Remo terá uma despesa anual de R$96 milhões. A estreia do Remo na Série A do Brasileiro está marcada para esta quarta-feira (28), às 19h, contra o Vitória-BA, em Salvador. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 Futebol Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. 27.01.26 14h03 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46