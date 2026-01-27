Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica

O Remo é o único representante do Norte na Série A do Brasileirão, e terá em 2026 o maior orçamento da sua história, algo em torno de R$220 milhões de receita. A equipe de O Liberal teve acesso à proposta de orçamento do clube, que será apreciada pelo Condel azulino. Para tentar se manter na elite do futebol nacional, o Leão terá que “abrir os cofres”. E nesta proposta a folha salarial do Remo de mais de R$7 milhões por mês.

A equipe azulina ascendeu à Série A e nela o clube subiu de patamar. O Remo terá um aporte financeiro de inúmeras receitas, porém o gasto será grande com o futebol. O clube emitiu um documento e nele consta o valor anual de despesa com folha salarial apenas de atletas de R$87.200 milhões, fechando um valor de folha por mês de R$7.266 milhões.

Outra dispensa que o clube informa são os salários de técnico e comissão. O Remo projeta uma despes anual com esses cargos de R$8.800 milhões, fechando uma média de R$733 mil mensal. Somando tanto a folha salarial de jogadores e comissão técnica, o Remo terá uma despesa anual de R$96 milhões.

A estreia do Remo na Série A do Brasileiro está marcada para esta quarta-feira (28), às 19h, contra o Vitória-BA, em Salvador. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.