O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz

Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado

O Liberal
fonte

Vivian em sua apresentação no Grêmio, em 2025 (Grêmio Divulgação)

O Clube do Remo anunciou na noite de ontem a contratação de Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol para a temporada de 2026. O dirigente assume o cargo deixado por Marcos Braz, que comunicou seu desligamento do clube no domingo (25), às vésperas da estreia azulina no Campeonato Brasileiro da Série A, contra o Vitória, nesta quarta-feira (28), no Barradão, em Salvador.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A saída de Braz, em um momento decisivo do planejamento esportivo, provocou forte reação da torcida, que criticou o timing da mudança às portas do retorno do Leão à elite nacional após mais de três décadas. Diante da pressão, a diretoria azulina se movimentou rapidamente no mercado e anunciou um nome com passagem recente por um clube da Série A e histórico de atuação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Formado em Educação Física, com especializações em Gestão Esportiva e Treinamento Desportivo, Vivian construiu grande parte de sua carreira nos bastidores da CBF, onde atuou principalmente na área de logística e operações. Essa vivência institucional é vista internamente pelo Remo como um diferencial estratégico, sobretudo pelo acesso direto à entidade e pela familiaridade com regulamentos, calendário e articulações administrativas.

Antes de acertar com o clube paraense, Vivian estava no Grêmio desde 2023, onde integrou o departamento de futebol durante a gestão do presidente Alberto Guerra. Inicialmente, chegou ao clube gaúcho vindo da CBF para atuar em funções operacionais, mas acabou sendo promovido ao cargo de executivo de futebol. A passagem, no entanto, não foi isenta de críticas. Parte da torcida gremista questionou o acúmulo de funções do dirigente, que seguiu exercendo atribuições operacionais e logísticas mesmo após a promoção, além de decisões no mercado consideradas pouco assertivas.

O desgaste interno e externo resultou no desligamento de Vivian do Grêmio em dezembro de 2025, já sob a nova gestão do clube. Ainda assim, o Remo avalia que o dirigente reúne características consideradas essenciais para o momento vivido pelo clube: capacidade de organização, experiência em ambientes de alta pressão e trânsito nos bastidores do futebol nacional.

Vivian viajará nesta terça-feira (27) para Salvador, onde se juntará à delegação azulina e acompanhará de perto a estreia do Remo na Série A. A expectativa é de que ele passe a atuar de forma imediata nas decisões do departamento de futebol, dando continuidade ao planejamento que envolve, além do Brasileirão, as disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Copa Norte.

