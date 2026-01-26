Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz

O Clube do Remo anunciou na noite de ontem a contratação de Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol para a temporada de 2026. O dirigente assume o cargo deixado por Marcos Braz, que comunicou seu desligamento do clube no domingo (25), às vésperas da estreia azulina no Campeonato Brasileiro da Série A, contra o Vitória, nesta quarta-feira (28), no Barradão, em Salvador.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A saída de Braz, em um momento decisivo do planejamento esportivo, provocou forte reação da torcida, que criticou o timing da mudança às portas do retorno do Leão à elite nacional após mais de três décadas. Diante da pressão, a diretoria azulina se movimentou rapidamente no mercado e anunciou um nome com passagem recente por um clube da Série A e histórico de atuação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

VEJA MAIS

Formado em Educação Física, com especializações em Gestão Esportiva e Treinamento Desportivo, Vivian construiu grande parte de sua carreira nos bastidores da CBF, onde atuou principalmente na área de logística e operações. Essa vivência institucional é vista internamente pelo Remo como um diferencial estratégico, sobretudo pelo acesso direto à entidade e pela familiaridade com regulamentos, calendário e articulações administrativas.

Antes de acertar com o clube paraense, Vivian estava no Grêmio desde 2023, onde integrou o departamento de futebol durante a gestão do presidente Alberto Guerra. Inicialmente, chegou ao clube gaúcho vindo da CBF para atuar em funções operacionais, mas acabou sendo promovido ao cargo de executivo de futebol. A passagem, no entanto, não foi isenta de críticas. Parte da torcida gremista questionou o acúmulo de funções do dirigente, que seguiu exercendo atribuições operacionais e logísticas mesmo após a promoção, além de decisões no mercado consideradas pouco assertivas.

O desgaste interno e externo resultou no desligamento de Vivian do Grêmio em dezembro de 2025, já sob a nova gestão do clube. Ainda assim, o Remo avalia que o dirigente reúne características consideradas essenciais para o momento vivido pelo clube: capacidade de organização, experiência em ambientes de alta pressão e trânsito nos bastidores do futebol nacional.

Vivian viajará nesta terça-feira (27) para Salvador, onde se juntará à delegação azulina e acompanhará de perto a estreia do Remo na Série A. A expectativa é de que ele passe a atuar de forma imediata nas decisões do departamento de futebol, dando continuidade ao planejamento que envolve, além do Brasileirão, as disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Copa Norte.