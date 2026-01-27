Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. Caio Maia 27.01.26 14h03 Remo terá torcida contra o Mirassol, no Mangueirão. (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo terá a presença do Fenômeno Azul na primeira partida em casa pela Série A do Brasileirão. Em entrevista exclusiva ao jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, o diretor jurídico do clube, Gustavo Fonseca, disse que o Leão ainda não teve recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, portanto, poderá receber público no dia 4 de fevereiro, contra o Mirassol-SP, pela 2ª rodada da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No dia 15 de dezembro do ano passado, a primeira instância do mesmo tribunal puniu o Remo com a perda de um mando de campo e multa de R$ 35 mil por conta da confusão ocorrida no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, no jogo contra o Avaí-SC, válido pela 37ª rodada da Série B. VEJA MAIS Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela Na ocasião, torcedores azulinos se envolveram em uma briga nas arquibancadas do estádio. Como não houve identificação dos envolvidos no tumulto, a responsabilidade foi atribuída ao Remo, enquadrado no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além disso, os jogadores Diego Hernández e Nico Ferreira, expulsos durante a partida por conta de uma briga com atletas adversários, receberam suspensão de quatro jogos cada. Os atletas uruguaios foram julgados com base no artigo 254-A, que prevê punições por agressão física. Ainda de acordo com Gustavo Fonseca, a priori, as situações de Hernández e Ferreira seguem inalteradas. O clube já entrou com pedido de recurso para o caso, mas ainda aguarda resposta do tribunal. Vale destacar que os atletas já cumpriram um jogo dos quatro previstos pela pena. O Remo estreia na Série A do Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 19h, diante do Vitória-BA, no Barradão. A partida contra o Mirassol será pela segunda rodada, a primeira em casa. Ambos os jogos terão transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo mirassol série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 Futebol Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. 27.01.26 14h03 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. 27.01.26 14h03