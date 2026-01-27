Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda

O Remo terá a presença do Fenômeno Azul na primeira partida em casa pela Série A do Brasileirão. Em entrevista exclusiva ao jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, o diretor jurídico do clube, Gustavo Fonseca, disse que o Leão ainda não teve recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, portanto, poderá receber público no dia 4 de fevereiro, contra o Mirassol-SP, pela 2ª rodada da Série A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No dia 15 de dezembro do ano passado, a primeira instância do mesmo tribunal puniu o Remo com a perda de um mando de campo e multa de R$ 35 mil por conta da confusão ocorrida no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, no jogo contra o Avaí-SC, válido pela 37ª rodada da Série B.

VEJA MAIS

Na ocasião, torcedores azulinos se envolveram em uma briga nas arquibancadas do estádio. Como não houve identificação dos envolvidos no tumulto, a responsabilidade foi atribuída ao Remo, enquadrado no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Além disso, os jogadores Diego Hernández e Nico Ferreira, expulsos durante a partida por conta de uma briga com atletas adversários, receberam suspensão de quatro jogos cada. Os atletas uruguaios foram julgados com base no artigo 254-A, que prevê punições por agressão física.

Ainda de acordo com Gustavo Fonseca, a priori, as situações de Hernández e Ferreira seguem inalteradas. O clube já entrou com pedido de recurso para o caso, mas ainda aguarda resposta do tribunal. Vale destacar que os atletas já cumpriram um jogo dos quatro previstos pela pena.

O Remo estreia na Série A do Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 19h, diante do Vitória-BA, no Barradão. A partida contra o Mirassol será pela segunda rodada, a primeira em casa. Ambos os jogos terão transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.