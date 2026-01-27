Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda

Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa.

Caio Maia
fonte

Remo terá torcida contra o Mirassol, no Mangueirão. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo terá a presença do Fenômeno Azul na primeira partida em casa pela Série A do Brasileirão. Em entrevista exclusiva ao jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+, o diretor jurídico do clube, Gustavo Fonseca, disse que o Leão ainda não teve recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, portanto, poderá receber público no dia 4 de fevereiro, contra o Mirassol-SP, pela 2ª rodada da Série A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No dia 15 de dezembro do ano passado, a primeira instância do mesmo tribunal puniu o Remo com a perda de um mando de campo e multa de R$ 35 mil por conta da confusão ocorrida no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, no jogo contra o Avaí-SC, válido pela 37ª rodada da Série B.

VEJA MAIS

image Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números
Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025

image Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil
Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu

image FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira
Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

Na ocasião, torcedores azulinos se envolveram em uma briga nas arquibancadas do estádio. Como não houve identificação dos envolvidos no tumulto, a responsabilidade foi atribuída ao Remo, enquadrado no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Além disso, os jogadores Diego Hernández e Nico Ferreira, expulsos durante a partida por conta de uma briga com atletas adversários, receberam suspensão de quatro jogos cada. Os atletas uruguaios foram julgados com base no artigo 254-A, que prevê punições por agressão física.

Ainda de acordo com Gustavo Fonseca, a priori, as situações de Hernández e Ferreira seguem inalteradas. O clube já entrou com pedido de recurso para o caso, mas ainda aguarda resposta do tribunal. Vale destacar que os atletas já cumpriram um jogo dos quatro previstos pela pena.

O Remo estreia na Série A do Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 19h, diante do Vitória-BA, no Barradão. A partida contra o Mirassol será pela segunda rodada, a primeira em casa. Ambos os jogos terão transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

mirassol

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu

Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano.

27.01.26 15h02

FUTEBOL

Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica

Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história

27.01.26 14h33

Futebol

Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda

Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa.

27.01.26 14h03

Futebol

Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números

Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025

27.01.26 12h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

27.01.26 10h04

futebol

Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil

Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu

27.01.26 11h17

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

Futebol

Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda

Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa.

27.01.26 14h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda